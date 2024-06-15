ماتت على جبل عرفات.. وفاة سيدة من الفيوم خلال أداء مناسك الحج

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم عقب نبأ علمهم بوفاة "الحاجه مها علي محمد عثمان "عاملة خدمات بمدرسة الحامولي الابتدائي، والتي توفيت أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات.

وقال علي كشري، أحد أبناء قرية الحامولي، إن المتوفية كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائما تسأل الله حسن الخاتمة وأن تلقي ربها على جبل عرفات.

وأضاف علي أن الفقيدة توفيت على جبل عرفات أثناء أداء مناسك الحج بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتابع أن قرية الحامولي ومدينة تحولت إلى سرادقات عزاء عقب انتشار الخبر حيث اكتست النساء السواد حزنًا على الفقيد الراحله

واختتم حديثه قائلا إن الفقيدة سوف يتم دفنها في البقيع.