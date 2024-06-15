نيابة مطاي تأمر بحبس طرفي المشاجرة المسلحة بقرية ١

أمر المستشار إسلام الزيني مدير نيابة مطاي بحبس طرفي المشاجرة المسلحة بقرية ١ التابعة لمدينة مطاي ٤ايام علي ذمة التحقيق

وكان قد لقي شخص إصابته بطلق ناري في البطن اليوم السبت، اثر مشاجرة باحدي قري مركز مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطاي من مستشفي مطاي العام يفيد بوصول (أحمد صلاح فايز 19 سنة مصابا بطلق ناري خرطوش بالبطن).

بانتقال اللواء اشرف عبد المالك مساعد مدير امن المنيا للشمال، وبرفقته فريق بحث جنائي شكله العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية وقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره اسماعيل عبد الجواد عبد الرحمن بسبب لهو الأطفال قام علي أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته.

جرى ضبط الجاني والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم،

بالعرض علي النيابة العامة استمع المستشار إسلام الزيني لطرفي الواقعة اللذان اقرأ بصحة تحريات المباحث واضاف الطرف الثاني بحيازته للسلاح الناري المستخدم في الواقعة فأمرت النياية بحبس الطرف الأول داخل مستشفي مطاي والثاني بمحبسه بمركز شرطة مطاي ٤ أيام علي ذمة التحقيق

كما أمر المستشار إسلام الزيني بانتداب مفتش الصحة لإعداد تقرير مفصل عن إصابة المجني عليه.