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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ32 على طريقته الخاصة

محمد صلاح
محمد صلاح
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احتفل النجم المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ32 في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

نشر الدولي المصري صورة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث ظهر مرتديًا "كاب" وأمامه تورتة رائعة مكونة من الثلج ومزينة بعدد من قطع الفاكهة.

وعلق صلاح على الصورة قائلاً: "شكرًا جزيلاً لكم جميعًا على التهاني بمناسبة عيد ميلادي".

وقبل ساعات، نشر صلاح صورته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من داخل إحدى صالات التدريب، وكتب: "32".

بفضل تألقه وإسهاماته المستمرة على أرض الملعب وخارجها، يحتفظ محمد صلاح بمكانة كبيرة في قلوب المشجعين حول العالم.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول