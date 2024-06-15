غدا.. محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد في ساحة مدرسة صفي الدين أبو اشناف

يؤدي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى المبارك غدا الأحد في تمام الساعة 6.25 صباحًا وبرفقته القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة في ساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو اشناف بكورنيش النيل

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 196 ساحة لإقامة صلاة العيد غدا الأحد بمختلف مدن المحافظة بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأكد الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا توفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور .

وشدد على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.