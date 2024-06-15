تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظة المنوفية

يؤدى أبناء محافظة المنوفية صلاة عيد الاضحى المبارك غدا الاحد فى تمام الساعه 6:18 صباحا .

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رفع درجة الاستعداد التام والجيد على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة ،وذلك في إطار استقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ المنوفية مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي.

فيما كلف الوحدات المحلية والزراعة بتكثيف المرور الميداني وتشديد الرقابة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم وقوة مع المخالفين وإزالتها في المهد أولاً بأول .