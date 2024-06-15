الفشة والطحال والكلاوي والممبار.. أطباق بارزة على مائدة الشراقوة في عيد الأضحى

عادات وتقاليد وطقوس توارثتها الأجيال في جميع المناسبات وفي عيد الأضحى كانت الطقوس مختلفة لدي اهالي محافظة الشرقية فهم كعادته أهل جود وكرم.

ولعل أشهر الطقوس والعادات هي طهي "الحلويات" أو ما يعرف بالفشة والطحال والكلاوي والممبار التي يعشقها كثيرون، وتعد من الأطباق البارزة على المائدة في عيد الأضحى عند أكثر البيوت.

كما يتميز أهالي محافظة الشرقية بطقوس خاصة تبدأ من يوم وقفة عرفات وذلك بشراء أدوات جديدة للمطبخ وهي عادة متوارثة لدى الشراقوة وكذلك شراء الملابس.

وفي صباح يوم العيد يصطحب الآباء الأبناء والأطفال للذهاب إلى المساجد للتهليل والتكبير وأداء صلاة العيد مع تقديم العيدية في الصباح الباكر وشراء الألعاب مع بداية اليوم ويشتهر سكان محافظة الشرقية بذبح الأضحية عقب الخروج من صلاة العيد وبعدها يتناولون الكبدة بجميع أنواعها كوجبة أساسية في فطور أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتعد وجبة الكبدة من أشهر الاكلات التي تطهي فى بعض منازل المجتمع الشرقاوى على وجبة الإفطار بالإضافة إلى تناول بعض العائلات "فتة العيد" وهو طبق تقليدي مكون من الخبز أو الرقاق واللحم المسلوق بالخل والثوم.

ومن أهم عادات وطقوس الشراقوة في عيد الاضحي تبادل الأقارب والأصدقاء الزيارات ويقدّم الناس لبعضهم أنواع الطعام وحلويات العيد المختلفة وتستمر الزيارات حتى آخر يوم العيد.

ويعرف عيد الأضحى فى الشرقية بعيد اللحمة" وذلك لوجود اللحوم علي المائدة في غالب الوجبات على غير المعتاد.