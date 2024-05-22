أزمة بين الجبلاية ومدرب الفراعنة بسبب لعبة التوازنات في اختيار لاعبي المنتخب

كشف مصدر خاص داخل اتحاد الكرة عن وجود ازمة بين مسؤلي الجبلاية والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قبل معسكر المنتخب نهاية الشهر الجاري

وقال المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز اليوم ان سبب الأزمة يرجع إلى تسريبات قائمة الفراعنة ولعبة التوازنات بين الاهلي والزمالك فى اختيار القائمة لإرضاء جماهير الناديين خصوصاً ان آخر تجمع لمنتخب مصر فى البطولة الدولية تواجد لاعب واحد من الزمالك وتسع لاعبين من الاهلي

وأشار الى ان هناك جلسة خلال الايام المقبلة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل إعلان القائمة النهائية

ورفع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام حالة التأهب القصوي داخل مبني الجبلاية قبل خوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مباراتي بوركينا فاسو يوم 6 يونيو القادم فى القاهرة، وغينيا بيساو يوم ١٠ يونيو القادم فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ بكندا وأمريكا والمكسيك.

كان المنتخب المصرى قد فاز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز علي سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.



وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تأجيل الاعلان الاعلان عن قائمة اللاعبين المحللين حتي نهاية مباراة الدوري المحلي، وذلك لمتابعة كافة العناصر بكامل التركيز.

كما قرر العميد الاعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين ، المقرر استدعائهم للانضمام في معسكر الفراعنة المقرر لها يونيو المقبل ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبلين، والذي يتخلله مبارتين امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.