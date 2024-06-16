القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون استهدفوا سفينة "Verbena" في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن جماعة الحوثي شنت هجوما على سفينة مملوكة لأوكرانيا، وأصدر الطاقم نداء استغاثة يشير إلى أنهم سيتركون السفينة.

وأضافت المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أن القوات الأمريكية ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية.

وأمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها نجحت في تدمير سفينتين مسيرتين وطائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت نظام جوي غير مأهول تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر، كما نجحت في تدمير سبعة رادارات للحوثيين في منطقة يسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

كما أوضحت أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا.