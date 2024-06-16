طلائع حجاج بيت الله يرمون جمرة العقبة الكبرى

بدأ طلائع حجاج بيت الله رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر مني، في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

تمكنت جمعية السلامة للإغاثة والطوارئ بمشاركة 205 متطوعين ومتطوعات من تقديم الخدمة المادية الحديثة والبشرية والإسعافات الأولية وإدارة السلامة وحماية الحشود في مواقع عملها بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي.

هنأ رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.