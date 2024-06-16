إحاطة هامة من القنصلية المصرية بجدة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج

قدمت القنصلية المصرية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية إحاطة بشأن فقدان الاتصال بالحجاج المصريين الذين قدموا إلى السعودية لأداء الحج وتم فقدان الاتصال بهم.

وقالت القنصلية المصرية في جدة من خلال بيان لها، تهيب القنصلية المصرية في جدة بالمواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين قدموا لأداء مناسك الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة الإبلاغ على الخط الساخن لغرفة عمليات الحج".

وأكدت على الساده المواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم إبلاغها علي رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966)، علي أن يتضمن الإبلاغ قدر الإمكان البيانات التالية: بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه ، بيانات الشخص المفقود ، وصلة القرابة بالمبلغ عنه.

وأضافت في بيانها، أن غرفة عمليات الحج تعمل على مدار الـ 24 ساعة، وتتمنى للجميع السلامة، وحجًا مبرورًا.