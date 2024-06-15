تعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى بمدن وقرى محافظة الغربية

أعلن الدكتور خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية عن إقامة صلاة عيد الاضحي المبارك غدًا الأحد في تمام السادسة و 17 دقيقة صباحا؛ وذلك في 443 ساحة بمختلف قرى ومدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه جار حاليا الاستعداد لتجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن وقرى محافظة الغربية .



الساحات الرئيسية



وأضاف " خضر"، أن هذه الساحات تتضمن 2 ساحة رئيسية الأولي بساحة مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منهم تستوعب أكثر من 10 آلاف مصلي.



الساحات الفرعية



وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى 441 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليا عمل الاستعدادات لفرشهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة علي أن يكون أحدهم احتياطيا، وهذا إلى جانب المساجد الكبري التى تقام بها صلاة الجمعة بالمراكز والمدن.