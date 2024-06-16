فلسطين.. نسف مباني سكنية في بلدة "المغراقة" شمال مخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب صدام أبو أرميلة من مخيم جنين، وتركته فاقدا الوعي عند المدخل الشرقي لبلدة يعبد، وقد تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا على عدة مناطق جنوب غرب مدينة غزة، وشنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال على مناطق تل الهوا، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.