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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي يشكر الملك سلمان وولي العهد السعودي على حفاوة الاستقبال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأشاد الرئيس السيسي بحسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

كما هنأ السيسي جموع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متوجها بالدعاء إلى الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الرئيس السيسي الملك سلمان ولي العهد السعودي عيد الاضحى المبارك