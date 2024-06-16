رغم القصف المستمر.. أهالي غزة يكبرون في ليلة عيد الأضحى المبارك.. والأطفال يحتفلون في باحة مستشفى شهداء الأقصى

أظهرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد الفرحة على وجوه الأطفال الفلسطينيين النازحين وهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك في باحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت مظاهر الفرحة والتكبيرات التي يرددها المواطنين الفلسطينيين بقطاع غزة في ليلة عيد الأضحى المبارك، رغم القصف المستمر بالطائرات الإسرائيلية على أماكن متفرقة من القطاع.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مكثفة لنسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب صدام أبو أرميلة من مخيم جنين، وتركته فاقدا الوعي عند المدخل الشرقي لبلدة يعبد، وقد تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا على عدة مناطق جنوب غرب مدينة غزة، وشنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال على مناطق تل الهوا، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.