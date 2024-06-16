طيران الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية،اليوم الأحد، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على أطراف بلد الناقورة جنوب لبنان.

وأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوما بالمسيرات على قاعدة خربة ماعر ما أدى الى تدمير جزء منها في إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا.

كما استهدف حزب الله تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حدب يارون بصاروخ موجه وتوقع من فيه بين قتيل وجريح، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ أمس السبت غارة جوية ضد أحد عناصر حزب الله في منطقة عيترون بجنوب لبنان، ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه تفاصيل الاستهداف.