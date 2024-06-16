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الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر

ساحات المسجد الأقصى
ساحات المسجد الأقصى المبارك
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فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيود وتشديدات كبيرة على أبواب البلدة القديمة، كما منعت المئات من الشبان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة مكثفة لنسف مباني سكنية في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

وأمس السبت، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب صدام أبو أرميلة من مخيم جنين، وتركته فاقدا الوعي عند المدخل الشرقي لبلدة يعبد، وقد تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين. 

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا على عدة مناطق جنوب غرب مدينة غزة، وشنت الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال على مناطق تل الهوا، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة.

قوات الاحتلال المسجد الأقصى فرض قيود أداء صلاة الفجر