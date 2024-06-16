الأمن يكشف تفاصيل إنقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إنقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إنقلاب سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية وأنه جارى البحث عن ثلاثة مفقودين.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكى ماركة سوزوكى " تابعة لإحدى الشركات قيادة سائق بذات الشركة إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى إنحرافها وسقوطها بالترعة المُشار إليها وتمكنت القوات من إنتشال السيارة وتبين وفاة قائدها، كما تبين عدم وجود أى مستقلين برفقته حال وقوع الحادث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.