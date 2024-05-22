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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية

ختام امتحانات الشهادة
ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة شمال سيناء الأز
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تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير العمل بلجان امتحانات معهد فتيات العريش، ومعهد بنين وفتيات الجولف بالسمران، التابعان لإدارة العريش التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، يرافقه الأستاذ ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات.

وقال العريف أنه لم تتلق غرفة العمليات بالمنطقة اى شكاوى خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية اختتموا الامتحانات اليوم بمادة اللغة الإنجليزية، فيما اختتمت أمس الثلاثاء، امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية.

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