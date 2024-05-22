ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير العمل بلجان امتحانات معهد فتيات العريش، ومعهد بنين وفتيات الجولف بالسمران، التابعان لإدارة العريش التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، يرافقه الأستاذ ياسر النجار مدير إدارة الامتحانات.

وقال العريف أنه لم تتلق غرفة العمليات بالمنطقة اى شكاوى خلال فترة انعقاد امتحانات الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية اختتموا الامتحانات اليوم بمادة اللغة الإنجليزية، فيما اختتمت أمس الثلاثاء، امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية.