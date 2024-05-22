المؤتمر العام لنقابة الصحفيين.. تعزيز دور الصحافة في المجتمع

عقدت نقابة الصحفيين جلسات تحضيرية للمؤتمر العام السادس النقابة ، بمشاركة واسعة من الصحفيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم مناقشة القضايا الهامة التي تهم مهنة الصحافة ودورها في المجتمع.

تميزت فعاليات المؤتمر بمناقشات مثيرة وفعالة حول مستقبل مهنة الصحافة وتحدياتها الراهنة، وركزت الجلسات على عدة محاور أساسية من بينها:

أكدت لجنة حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، أهمية حماية حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين في الوصول إلى المعلومات وتقديمها بحرية دون تعرض للضغوط أو التهديدات.

التحول الرقمي والتحديات التقنية

ناقش المشاركون كيف يمكن للصحافة التكيف مع التحول الرقمي واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جودة الخبر والتواصل مع الجمهور بشكل أفضل.

تحقيق المسؤولية الاجتماعية

أكد المشاركون على أهمية دور الصحافة في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والأفراد.

تطوير مهارات الصحافيين

تم تسليط الضوء على أهمية تطوير مهارات الصحفيين في مواكبة التطورات السريعة في عالم الإعلام والتواصل الاجتماعي.

تميزت المناقشات بمشاركة فاعلة وحوار بنّاء بين المهنيين في مجال الصحافة، وتم تبادل الخبرات والآراء بشكل مثمر لتعزيز دور الصحافة في خدمة المجتمع ونقل الحقائق بموضوعية ودقة.

فى الختام، أكد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون والتضامن داخل مجتمع الصحافة لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل المشترك نحو تعزيز دور الصحافة كركيزة أساسية في بناء مجتمع إعلامي حر ومسؤول.