عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يوجه الشكر لوزير الاتصالات

وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، على الجهد المبذول لتطوير قطاع الاتصالات بما انعكس على نمو القطاع ليصبح الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، ويسهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب سنويًا.

وثمن عمرو الفقي، جهود وزير الاتصالات في دعم نمو القطاع الخاص في مصر، وكذلك مساندة المبادرات الهادفة التي تسهم في تحفيز وتشجيع وتنمية الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات مع الشركات العاملة في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي إقيم اليوم الأربعاء، للإعلان عن توقيع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقد شراكة استراتيجية مع شركة تريد فيرز إنترناشونال للمعارض-للمشاركة في تنظيم كل من النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) المقرر خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، والنسخة الثالثة من معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (Caisec)، المقرر عقده يومي 3 و4 يونيو المقبل.