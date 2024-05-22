"رهبنة الوحدة في الفيوم" رسالة ماچستير بـ "آداب الإسكندرية"

نوقشت في قسم الدراسات القبطية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، رسالة مقدمة من الراهب أثناسيوس الأنبا مكاريوس السكندري من برية الريان بالفيوم للحصول على درجة الماچستير وحملت عنوان: "رهبنة الوحدة في الفيوم - دراسة تاريخية وأثرية".

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عزت زكي حامد قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور سماح محمد الصاوي أستاذ الآثار اليونانية والرومانية وعميد كلية الآداب جامعة دمنهور، و الدكتور هبة سامي جيد أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية.

استمرّت المناقشة لما يقرب من الساعتين، وفي ختامها، أثنت اللجنة على الجهد المبذول في البحث المقدم وموضوع الرسالة، وقررت منح الباحث درجة الماچستير بتقدير امتياز.

حضر المناقشة الأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا يحنس القصير، بطريق العلمين، والمشرف على برية الريان بالفيوم، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، وبعض الأكاديميين.