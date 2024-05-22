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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب أقراص ترامادول ولواصق أفيون بجمارك الغردقة

رجال جمارك مطار الغردقة
رجال جمارك مطار الغردقة
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احبطت جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة  مدير الادارة  محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول ولواصق الأفيون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذيه رقم٤٣٠ لسنة٢٠٢١ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار بروكسل - بلجيكا اشتبه جمال محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية فى راكبين مصريين الجنسية أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين صلاح مأمور الفحص وأشرف صلاح رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وقام مصطفى محمود عبد الوهاب وابتسام عبيد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائبهما فتبين وجود ١٦١٠ قرص ترامادول مخدر و١٠٠ عبوة لاصقة أفيون مخدر مخبأة في أماكن يصعب الوصول اليها .

 وقام بالجرد والتحريز محمد عصمت عبد الحميد ومحمود علي سيد تحت إشراف محمود صبري أبو المجد بحضور مصطفى محمود جنيدي بالأمن الجمركي

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر الضبط الجمركى رقم ٤٠ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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