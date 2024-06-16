ads
الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

متظاهرون يحرقون إطارات وصور نتنياهو في تل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في احتجاجات بمدينة تل ابيب مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية، اشعل خلالها المتظاهرين الإطارات وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

دعا وزير الخارجية الأمريكي لويد أوستن نظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت لزيارة البنتاجون في الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "أكس".

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 8 من الضباط والجنود الإسرائيليين في المعارك المستمرة في جنوب قطاع غزة.

متظاهرون تل أبيب نتنياهو انتخابات مبكرة