متظاهرون يحرقون إطارات وصور نتنياهو في تل أبيب

خرج آلاف المتظاهرين الإسرائيليين في احتجاجات بمدينة تل ابيب مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة الإسرائيلية، اشعل خلالها المتظاهرين الإطارات وصور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

دعا وزير الخارجية الأمريكي لويد أوستن نظيرة الإسرائيلي يوآف جالانت لزيارة البنتاجون في الولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "أكس".

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 8 من الضباط والجنود الإسرائيليين في المعارك المستمرة في جنوب قطاع غزة.