تحت رعاية وحضور الأنبا عمانوئيل مؤتمر إيمان ونور الإيبارشي

تحت رعاية وحضور الأنبا عمانوئيل وبرعاية الآباء الاجلاء تم معسكر ايمان نور لبعض جماعات إيمان ونور بالأبرشية.

وتحت شعار(الله يهتم بيا) ونشكر الله من أجل هذه الخدمة الرائعة لإخوة يسوع الصغار عملا بقول الرب يسوع " كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه"

حرص راعي الإيبارشية بمشاركة إيمان ونور وقام بزيارة مميزة لقضاء بعض الوقت مع جماعات إيمان ونور أثناء المعسكر. الذي أقيم بالغردقة من ١٢-١٥ يونيو.

قامت أسرة إيمان ونور بمشاركة راعي الإيبارشية بالاحتفال بعيد سيامته في جو أبوي مليء بالفرح والبساطة وتقديم هدية من أشغال يدوية من عمل الأخوة تعبّر عن شعار المعسكر واستقبلها سيادته بفرح وإعجاب.

قام الأب اسطفانوس ذكي بخدمة القداس الإلهي لعيد الصعود وقدم عظة عميقة وبسيطة للأخوة.. إن الرب يسوع صعد ولكنه ترك لنا جسده وكلمته الحلوة لأنه يحبنا ويريد أن يمكث معنا.

كما قام الأب فرنسيس نظمي بمشاركة بعض الوقت مع الأخوة وقام باحتفالية ختام مميزة لأن الله يهتم بي فأنا أيضا يجب أن أهتم بأخي الآخر وهذه روحانية إيمان ونور.