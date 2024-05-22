النيابة الإدارية تكرم أعضاء إدارة التفتيش القضائي

شهد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء احتفالية "تكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي".

جاء ذلك بحضور المستشارين عبد الناصر خطاب، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور عبد الله قنديل - مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار أيمن النَحَّال - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمود سمير خلف الله - مدير وحدة التحول الرقمي.

واستهلت مراسم الحفل بكلمة المستشار فوزي عمر- وكيل إدارة التفتيش القضائي ورئيس قسم التقارير والإحصائيات، على توجيه الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة لدعمه المتواصل لأعضاء إدارة التفتيش القضائي؛ وحثّ الأعضاء على الاستمرار في بذل الجهد، مؤكدًا في ختام كلمته على أهمية الحفاظ على هذا الأداء المتميز لكافة الأعضاء.

كما ألقى كل من المستشار إبراهيم عيسي – رئيس قسم الفحوص والتحقيقات بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمود علي السقا - عضو إدارة التفتيش، كلمة رحبا فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، وقدما الشكر بالنيابة عن سائر أعضاء الإدارة، لدعمه اللامحدود لإدارة التفتيش القضائي طوال فترة رئاسته لهيئة النيابة الإدارية.

كما ألقى المستشار حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلمة حرص فيها على توجيه الشكر لكافة المستشارين المفتشين بإدارة التفتيش القضائي على ما بذلوه من جهد جبار وعمل متواصل خلال العام الماضي لمتابعة كافة جهات العمل بالنيابة الإدارية وحثها وتوجيهها المستمر؛ بما كان من شأنه أن تؤدي النيابة الإدارية الدور المنوط بها داخل منظومة العدالة المصرية من خلال تحقيقات وافية وتصرف قضائي سائغ وصولًا للعدالة الناجزة

وأكد أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما يسهم في تمكين النيابة الإدارية لأداء رسالتها السامية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتكريس دعائم دولة القانون.

وأهدى المستشار عادل شاهين - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار فوزي عمر - وكيل الإدارة، المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع إدارة التفتيش القضائي التذكاري.

وعقب ذلك كرم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي وأهداهم درع النيابة التذكاري.