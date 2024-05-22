تواجد نجمي ليفربول واليونايتد.. قائمة منتخب إسكتلندا لنهائيات يورو 2024

أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لـ منتخب إسكتلندا، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت قائمة المنتخب الإسكتلندي، تواجد الظهير الأيسر أندرو روبرتسون نجم ليفربول الإنجليزي، رفقة زميله بالريدز الشاب بن دوك.

كما يتواجد بقائمة منتخب إسكتلندا، سكوت ماكتومناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب جون ماكجين، متوسط ميدان أستون فيلا، الذي يخوض مع فريقه نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد أيام قليلة.

ويشارك منتخب إسكتلندا في بطولة يورو 2024، بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ألمانيا، المجر، وسويسرا.

قائمة منتخب إسكتلندا لنهائيات يورو 2024

حراسة المرمى: زاندر كلارك، كريج جوردون، أنجوس جان، ليام كيلي.

خط الدفاع: ليام كوبر، جرانت هانلي، هندري، سكوت ماكينا، روس ماكروري، رايان بورتيوس، أنتوني رالستون، أندرو روبرتسون، جون سوتار، جريج تايلور، كيران تيرني.

خط الوسط: ستيوارت أرمسترونج، رايان كريستي، بيلي جيلمور، رايان جاك، جون ماكجين، كالوم ماكجريجور، كيني ماكلين، سكوت ماكتومناي.

وفي الهجوم: تشي آدامز، بن دوك، ليندون دايكس، جيمس فورست، لورانس شانكلاند.