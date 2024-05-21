ساوثجيت يفاجئ الجميع.. قائمة منتخب إنجلترا لنهائيات يورو 2024

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين الأولية المستدعاة لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت قائمة منتخب إنجلترا للبطولة عدة مفاجآت، أبزرا استبعاد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، جوردان هندرسون لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، رحيم ستيرلينج جناح تشيبسي، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني المعار من اليونايتد.

ويزين هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قائمة المنتخب الإنجليزي لنهائيات يورو 2024، بالرغم أنه غاب عن مباراة فريقه الأخيرة للإصابة.

كما شهدت القائمة، تواجد الشاب كوبي ماينو بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع مان يونايتد، في ظل تواجد ثنائي ليفربول الشاب أيضًا، جاريل كوانساه وكورتيس جونز.

ويتواجد منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثالثة رفقة الدنمارك وسلوفينيا وصربيا، من مجموعات يورو 2024.

قائمة منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2024

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - أرون رامسديل - جيمس ترافورد.

خط الدفاع: جارود برانثويت - هاري ماجواير - لويس دانك - جو جوميز - مارك جيوهي - إيرزي كونسا - لوك شاو - جاريل كونساه - جون ستونز - كيران تريبير - كايل والكر.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كونور جالاجير - كورتيس جونز - كوبي ماينو - ديكلان رايس - آدم وارتون.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام - جارود بوين - إبيريشي إيز - فيل فودين - أنتوني جوردن - جاك جريليش - هاري كين - جيمس ماديسون - كول بالمر - بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز.