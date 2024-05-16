نجوم ليفربول يزينون قائمة منتخب هولندا في يورو 2024

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

يزين قائمة المنتخب الهولندي، نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، المدافع فيرجيل فان دايك، ولاعب خط الوسط ريان جرافينبيرش، والمهاجم كودي جاكبو.

وشهدت قائمة منتخب الطواحين، مفاجأة من العيار الثقيل بتواجد جيني فينالدوم لاعب الاتفاق السعودي، بعد ابتعاده عن منتخب بلاده لفترة طويلة.

ويخوض منتخب هولندا، نهائيات يورو 2024 في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات، بولندا، النمسا، وفرنسا.

قائمة منتخب هولندا في يورو 2024

ناثان آكي - ستيفن بيرجوين - جاستن بيجلو - دالي بليند - بريان بروبي - ممفيس ديباي - فيرجيل فان دايك - دينزل دومفريس - مارك فليكن - جيريمي فريمبونج - كودي جاكبو - لوتشاريل جيرترويدا - ريان جرافينبيرش - فرينكي دي يونج - تيون كوبمينرز - ماتياس دي ليخت - إيان ماتسن - دونيل مالين - نيك أوليج - تيجاني ريندرز - مارتن دي رون - جيردي سكوتن - تشافي سيمونز - كوينتن تيمبر- جوي فيرمان - ميكي فان دي فين - بارت فيربروجن - ستيفان دي فريج - ووت فيجورست - جيني فينالدوم.