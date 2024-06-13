الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصات إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "الحوثيين" اليمنية في مناطق سيطرتها، مشيرًا إلى تضرر سفينة تجارية يونانية إثر استهدافها بزورق مُسير للجماعة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن "قواتها دمرت في الـ 24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطائرة من دون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضافت: "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وذكرت أن "سفينة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين ضربت سفينة إم/ في (توتور)، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث فيضانات شديدة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك"، مشيرةً إلى "رسو سفينة (توتور) مؤخرًا في روسيا".

واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وخلال الساعات الماضية، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، غارتين جويتين على أبراج إرسال إذاعية في محافظة ريمة (غرب اليمن)، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص، واستهدفتا بغارتين تحركات لـ "أنصار الله" في ساحل منطقة الفازَّة بمديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، كما قصفت بغارة أخرى منطقة الجبَّانة غرب مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".

وتأتي التطورات غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق، وذلك على خلفية انتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.