العراق.. استمرار حريق مصفاة نفط ببلدة "الكوير" جنوب غرب أربيل

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، أن الحريق في مصفاة نفط ببلدة "الكوير " جنوب غرب أربيل مازال مستمر، وقال شهود عيان تحدثوا عن أصوات انفجارات سبقت اندلاع الحريق.

أكدت قناة "الحدث" الإخبارية نقلًا عن شهود عيان، عدم وجود أي شخص محاصر في حريق أربيل، وهناك مخاوف شديدة من امتداد حريق مصفاة الكوير في أربيل إلى مصفاة لاناز القريبة.

انطلقت سيارات الإطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه، ولم تتمكن حتى الآن من ذلك، واندلع الحريق في حوالى الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، وارتفع الدخان مئات الأمتار وغطى المنطقة.