مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث سير بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورد بلاغ لمأمور قسم شرطة المنيا اليوم الخميس، يفيد بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص أمام كوبري المنصورة القديم بطريق مصر أسوان الزراعي بمدينة المنيا

أسفر الحادث عن مصرع كلا من (فوزية محمود أحمد 75 سنة -بخيت محمد أحمد 47 سنة - فاطمة محمد أبو الغيط 47 سنة - رفاعي محمد أحمد 50 سنة ) وإصابة كلا من: جلال محمد محمود 37 سنة كسر بالساق الأيسر - مصطفى محمد محمود 23 سنة كسر بالفقرات العنقية" جميعهم مقيمين أسيوط.

تم نقل جثث الموتى لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي ونقل المصابان لمستشفى ملوي التخصصي.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.