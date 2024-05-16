استبعاد هذا الثنائي.. قائمة منتخب ألمانيا لنهائيات يورو 2024

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

تقام منافسات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وشهدت قائمة المنتخب الألماني، استبعاد ماتيس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند، وليون جورتسيكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ، بقرار من المدرب ناجلسمان.

وتواجد ضمن القائمة، كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي، إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة وتوني كروس نجم ريال مدريد الإسباني.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى لنهائيات يورو 2024، رفقة منتخبات إسكتلندا، المجر وسويسرا.

وقرر «يويفا» في وقت سابق، رفع عدد قوائم المنتخبات المشاركة في يورو 2024 من اللاعبين من 23 لاعبًا إلى 26 لاعبًا عكس النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وحصل منتخب إيطاليا على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

قائمة منتخب ألمانيا لنهائيات يورو 2024

حراسة المرمى: مانويل نوير – مارك أندريه تير شتيجن – ألكسندر نوبل – أوليفر بومان.

خط الدفاع: فالديمار أنطون – بنجامين هنريكس – جوشوا كيميش – روبن كوخ – ماكسيميليان ميتلشتات – ديفيد راوم – أنطونيو روديجير – نيكو شلوتربيك – جوناثان تاه.

خط الوسط: روبرت أندريش – كريس فوهريش – باسكال جروس – إلكاي جوندوجان – توني كروس – جمال موسيالا – ألكسندر بافلوفيتش – ليروي ساني – فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير – نيكلاس فولكروج – كاي هافيرتز – توماس مولر – دينيز أونداف.