رسميًا.. زيادة قوائم منتخبات يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، عن زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وقرر «يويفا» رفع عدد قوائم المنتخبات المشاركة في يورو 2024 من اللاعبين من 23 لاعبًا إلى 26 لاعبًا عكس النسخة الماضية من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، الى أنه يتوجب على كل منتخب إرسال قائمة تضم 23 لاعبًا كحد أدنى و26 لاعبًا كحد أقصى قبل 7 يونيو.

ولفت البيان أن هذا القرار يهدف إلى زيادة عمق فرق البطولة والتعامل مع أي ظروف طارئة قد تحدث خلال البطولة، مثل الإصابات.

يلتقي منتخب ألمانيا (البلد المستضيف) مع إسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو.

وحصل منتخب إيطاليا على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.