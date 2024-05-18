هيئة تابعة للبحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة لأضرار نتيجة اصطدامها بجسم مجهول قرب الحديدة

أعلنت هيئة تابعة للبحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها بلاغ مفاده أن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة اصطدامها بجسم مجهول قرب الحديدة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأوضحت الهيئة البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 76 ميلًا بحريًا شمال غربي الحديدة في اليمن.

أجريت محادثات غير مباشرة بين اثنين من كبار المسؤولين بإدارة بايدن ومسؤولين إيرانيين حول كيفية تجنب التصعيد بالمنطقة.

وأضافت صحيفة "أكسيوس" الأمريكية حول تلك المحادثات، أن واشنطن قلقة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني، وقالت الصحيفة، أن المحادثات بين مسؤولي إدارة بايدن وإيران ركزت على عواقب تصرفات طهران في المنطقة.