نهائي دوري أبطال أفريقيا| كولر يبحث عن اللقب الأفريقي الثاني وتكرار إنجاز موسيماني

يسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لحسم مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وبات السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، على موعد مع كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الفريق الأحمر في حال التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وفي حال تتويج النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، بلقب دوري أبطال أفريقيا سيكون اللقب الثاني لكولر والـ 12 في تاريخ النادي الأهلي.

وسيعادل كولر بهذا الإنجاز، ما حققه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي توج بلقب البطولة القارية في نسختي 2020 و2021.

وسبق وفاز كولر بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية 2023 أمام فريق الوداد المغربي بعدما انتصر عليه في الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادلا في الإياب بالمغرب بنتيجة 1-1.

وبعيدا عن بطولة دوري، فتوج النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر منذ توليه المهمة حقق 7 ألقاب وهم: "الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر (مرتين)، السوبر المصري (3 مرات)، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية التي شارك فيها الأهلي في المملكة العربية السعودية.