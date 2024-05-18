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السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء  قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" في حي المنارة بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنين فلسطينيين، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو هاشم" في مخيم بربرة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

شهداء جرحى قصف اسرائيلي استهداف منزل استهداف خان يونس