فلسطين.. قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، برفقة جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن جرافة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتدمير البنية التحتية في شارع المدارس بمخيم بلاطة شرق ‎مدينة نابلس.

استشهد اليوم، مواطنين فلسطينيين، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو هاشم" في مخيم بربرة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

ومنذ صباح اليوم، ويتجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية الاسرائيلية، تزامنًا مع قصف مدفعي متقطع شرق مخيم البريج ومخيم المغازي وسط قطاع غزة .