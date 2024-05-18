بطولة العالم للإسكواش 2024| دييجو يتأهل للنهائى ويحقق أكبر المفاجآت

تأهل البيروفى الخطير دييجو الياس المصنف الثالث عالميًا، لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، ويحقق أكبر مفاجآت بطولة العالم للرجال، ويصبح أول لاعب من أمريكا الجنوبية يتأهل إلى النهائى، بالفوز على المصنف الأول عالميا علي فرج بنتيجة 3-1.

حيث تحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:

11-5، 11-8، 7-11، 11-7.

ومن المنتظر أن يلتقى دييجو ألياس بالفائز من المواجهة المرتقبة بين التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الأهلى، بنظيره السوبر مان النيوزلندى بول كول.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

