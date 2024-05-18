نهائي دوري أبطال أفريقيا| شوبير X مميش.. أسود حراسة المرمي

ساهم الثنائي مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، وأمان الله مميش حارس الترجي، بشكل كبير في تأهل فريقيهما إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تألقهما اللافت خلال النسخة الجارية من البطولة.

ويحتضن الملعب الأولمبي برادس، ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي في العاشرة مساء السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء 25 مايو الجاري.

ولد الثنائي مصطفى شوبير وأمان الله مميش، في عائلة رياضية، إذ أن والديهما كانا حارسي مرمى سابقين، وبقيا في عالم كرة القدم بعد اعتزالهما اللعب.

أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي يعمل حاليًا في الإعلام الرياضي، هو والد مصطفى شوبير، على الجانب الآخر، فإن والد أمان الله مميش، هو طارق مميش حارس مرمى الترجي الأسبق ويعمل حاليا كمدرب حراس في الأهلي الليبي.

ويعيش الحارسان حالة من التألق اللافت للموسم الجاري من البطولة، بفضل الحفاظ على نظافة الشباك في العديد من المباريات والأرقام المميزة.

أرقام مصطفى شوبير خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا

عدد المشاركات: 7 مباريات

تسديدات على المرمى: 27

تصديات: 27

شباك نظيفة: 7 مباريات

تمريرات: 215

تمريرات صحيحة: 136

أرقام أمان الله مميش في دوري أبطال أفريقيا

عدد المشاركات 10 مباريات

تسديدات على المرمى: 24

تصديات: 21

أهداف مستقبلة: 3 أهداف

شباك نظيفة: 9 مباريات

تمريرات: 228

تمريرات صحيحة: 137