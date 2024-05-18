زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم التي شنته القوات الروسية على منطقة خاركيف قد يشكل الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق.

كما أضاف زيلينسكي خلال تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن هناك نقص في عتاد القوات الأوكرانية ومشاكل تتعلق بانخفاض الروح المعنوية، وكييف تحتاج إلى 120 إلى 130 طائرة "إف-16" لتحقيق تكافؤ جوي مع روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن كييف ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها، وبالرغم من ذلك روسيا غير قادرة على مهاجمة أوكرانيا بريًا لأن موسكو ليس لديها ما يكفي من الجنود لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف.

أعرب منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي عن قلقه، بشأن تطور العلاقات بين روسيا والصين، قائلًا "لن أقول إننا لسنا قلقين بشأن هذه العلاقة وكيفية تطورها"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي معه.

يذكر أن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان في زيارة رسمية يومي 16 و17 الشهر الجاري، وتم التوقيع على حزمة وثائق حول التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في أول زيارة للرئيس الروسي بوتين، بعد إعادة انتخابه وتوليه منصبه رسميًا.

يعمل الحرس الوطني الأمريكي على إنجاز الدورة التدريبية لأول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين الذين يتدربون على قيادة طائرات "إف 16" في الولايات المتحدة خلال مايو الجاري، كما أعلنت هولندا والدنمارك أن طائرات "إف 16" سوف تصل إلى أوكرانيا خلال الأشهر القريبة القادمة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".