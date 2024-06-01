الأمن يكشف تفاصيل واقعة تغيب فتاة الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف مُلابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب فتاة بالدقهلية وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية وعرض مكافأة مالية لمن يعثر عليها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/5 الماضى تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة- مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته (طالبة) عن مسكنهما.

بإجراء التحريات تبين قيام شخصين (عامل وسائق مركبة "توك توك" - مقيمان بدائرة المركز) "تربطهم علاقة صداقة بالمتغيبة" باصطحابها إلى مدينة جمصة والإستيلاء على (هاتفها المحمول ، مبلغ مالى)، وعقب ذلك قاما بتوصيلها لمنزل خالتها بدائرة مركز شرطة بنى عبيد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.