نهائي دوري أبطال أوروبا.. تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة ريال مدريد

أعلن الكرواتي إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود نيكولاس فولكروج تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد، رفقة الشاب كريم أديمي والمتألق جوليان براندت، بالإضافة إلى جادون سانشو.

يودع ماركو رويس قائد أسود الفيستفاليا، جماهير دورتموند الليلة، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بعد 12 عامًا قضاها داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك.

ويتطلع بوروسيا دورتموند للفوز باللقب الثاني له من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن توج بها في نسخة عام 1997.

بينما يأمل ريال مدريد في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، ليصل إلى 15 لقبًا من كأس ذات الأذنين في حال فوزه على الفريق الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوميلز - شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو

وفي الهجوم: جوليان براندات - نيكولاس فولكروج - كريم أديمي.