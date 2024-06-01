سمكة الأرنب المسمومة تسبب الوفاة خلال ساعات.. مديريات الصحة بالمحافات تحذر من تناولها .. نرصد أبرز أعراض "وجبة الموت".. خبراء: أعراضها قاتلة وتظهر خلال 20 دقيقة ولا يوجد لها مصل

تحذيرات متكررة أطلقتها مديريات الصحة بعدة محافظات للتحذير من تناول سمكة الأرنب السامة، محذرة من خطورتها على صحة الإنسان وأنها تكون سببا رئيسا لتسمم قاتل يمكن أن ينهي حياة الإنسان خلال دقائق أو ساعات معدودة حسب مناعة الفرد.

لا يوجد لها مصل

التحذيرات انطلقت في البداية من الإسكندرية، حيث حذرت مديرية الشؤون الصحية من شراء أو تداول وتناول سمكة الأرنب السامة، سواء في صورتها الكاملة أو مقطعة شرائح، وأكدت المديرية في بيانها أن هذه السمكة تسبب الوفاة نظراً لسميتها العالية وعدم وجود مصل لها حتى الآن.

ونوهت "صحة الإسكندرية" إلى أن سمكة الأرنب السامة، تحتوي على مادة سامة خطيرة تُعرف باسم "تترودوتوكسين"، وتناول سمكة الأرنب السامة، يؤدي إلى شلل العضلات وصعوبة في التنفس قد تفضي إلى الوفاة في غضون 6 لـ 8 ساعات من تناولها.

وشددت المديرية على أهمية توخي الحذر والامتناع عن شراء هذه السمكة من الأسواق أو تناولها في المطاعم، مشيرة إلى أن أعراض التسمم تشمل الغثيان، القيء، الضعف العام، والتشنجات.

كما دعت الجهات المعنية الى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن بيع الأسماك لضمان عدم تداول سمكة الأرنب السامة، وتوعية البائعين والمستهلكين بخطورتها، كما طالبت المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في وجود هذه السمكة في الأسواق، مؤكدة على أهمية التزام الجميع بالتعليمات للحفاظ على السلامة العامة.

ماذا تعرف عن سمكة الأرنب وأضرارها الخطيرة؟

لون الجلد مائل رمادي وأحيانا منقطة

تُعرف باسم القُراض أو النفيخة بسبب أسنانها الحادة المدببة

تتميز بأنها منتفخة وبخاصة من الأمام

أسنانها حادة مدببة وتشبه شكل فم الأرنب

تتواجد في البحر الأحمر والمتوسط أى فى مدن القناة والإسكندرية.

تتمثل خطورتها فى احتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع.

تحتوي على مادة سامة تسمى " تيترودوتوكسي" تسبب الوفاة

سم سمكة الأرنب ليس له مصل، و تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال ٢٠ دقيقة إلى ساعة

قد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها الوفاة خلال ٦ إلى ٨ ساعات

تعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

من المرجح أن موطنها الأصلي واحل جنوب شرق آسيا بالقرب من جزر اليابان

تحظر الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية صيد وحِيازة وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر، وفقا للقرار رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٩١.

أعراض ومخاطر تناول سمكة الأرنب:

ضيق في التنفس

آلام في البطن وغثيان وقيء

إسهال وضعف عام

شلل العضلات

انخفاض ضغط الدم

انخفاض معدل ضربات القلب

تنميل الجسم وضيق في التنفس

غثيان وإسهال

غيبوبة

فيما، حذرت مديريات الصحة والسكان بمحافظات الإسماعيلية، وأسيوط والدقهلية، من تناول سمكة "الأرنب"، أو القُراض أو النفيخة، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم، مطالبة المواطنين بعدم تناول أو صيد سمكة الأرنب، كونها سمكة سامة تؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء.

وأكد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بالإسماعيلية، إن السم الموجود في السمكة هو سم «تيترودوتوكسي» وليس له مصل للشفاء حتى الآن، موضحًا أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة في خلال 6 إلى 8 ساعات.

من جانبه، حذر الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جموع المواطنين من تناول سمكة الأرنب لما تمثله من خطر شديد على الصحة يصل إلى التسمم الغذائي والوفاة.

كما حذر بعض التجار، ممن يقومون بسلخ السمكة وبيعها على شكل قطع فيليه لإخفاء ملامحها، حتى لا يتمكن المواطنون من معرفة نوع السمكة، بوقوعهم تحت المسئولية الجنائية التي تعرضهم للحبس.

فيما وجه وكيل وزارة الصحة بأسيوط التنبيه إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بتكثيف الحملات على أماكن بيع الأسماك الطازجة ( المحال- الشوادر- الأسواق للتأكد من عدم وجود سمك الأرنب (النفخية) وفى حالة وجودها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال قيامهم بحيازة وبيع سمك الأرنب... والتنسيق مع مديريات (الزراعة- التموين لعمل حملات مشتركة مع مراقبة الأغذية- الطب البيطرى) واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

خبراء يحذرون من تناول سمكة الأرنب المسمومة

في هذا الشأن، حذرت الدكتورة منال عز الدين، باحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، من تناول سمكة الأرنب نهائيًا، حيث سجلت العديد من حالات التسمم في محافظات الوجه البحري خلال السنوات الأخيرة خاصة في الإسكندرية ودمياط ورأس البر، مشيرة إلى أن سمكة الأرنب لها أسنان تشبه الأرنب وطولها لا يتجاوز الـ60 سم ويغلب عليها اللون الرمادي.

ولفتت الخبيرة في تصريحات تليفزيونية إلى أن السمكة يوجد بها غدد سامة في جسمها في ثلاث مناطق وهي: "تحت الجلد وبجوار الكبد وبجوار النخاع الشوكي للسمكة"، مشيرة إلى أن التسمم من سمكة الأرنب شديد الشراسة ويسبب شللا للجهاز التنفسي لأنه يصيب الجهاز العصبي،

وأوضحت أن من يتعرض للتسمم يدخل في نوم عميق يشبه الغيبوبة ويتوفي خلال 6 أو 8 ساعات.

من جهتها، قالت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن تناول سمكة الأرنب يمثل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، بسبب احتواء جسدها على سموم قاتلة.

وأوضحت "زكي" أن تناول هذه الأسماك تسببت في إصابة العديد من الأشخاص بالتسمم وتسببت في مصرع 3 أشخاص بعد تناولهم وجبة من سمك الأرنب.

سمكة الأرنب

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