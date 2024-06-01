زيدان حاضر في نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال ودورتموند

يحضر أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

يحتضن ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية بحضور نجم ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، من أجل دعم فريقه السابق بجانب دور تنظيمي وشرفي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

زيدان يحمل كأس دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة «ريليفو» الإسبانية، فإن زيدان سيتواجد في ملعب ويمبلي الليلة، حيث سيكون مسؤولًا عن حمل كأس دوري أبطال أوروبا والخروج به إلى الملعب.

ويعد زين الدين زيدان من أبرز نجوم ريال مدريد، حيث فاز مع الفريق بدوري أبطال أوروبا كلاعب في 2002، كما حقق اللقب مدربًا للملكي في 2016، 2017، و2018.

ويطمح ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا.

بينما يتطلع بوروسيا دورتموند للفوز باللقب الثاني له من كأس ذات الأذنين، بعد أن حققه في عام 1997.

وصول كأس دوري أبطال أوروبا ملعب ويمبلي

ووصل كأس دوري أبطال أوروبا، ملعب ويمبلي قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية، ليزين مسرح النهائي المرتقب بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.