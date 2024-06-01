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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستشار الرئيس الفلسطيني: من دون حل سياسي للقضية الفلسطينية سيبقى الصراع مستمرًا وقائمًا

محمود الهباش
محمود الهباش
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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن من دون حل سياسي للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية وقيام دولة فلسطين المستقلة، سيبقى الصراع مستمرًا وقائمًا.
وأشار الهباش -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة" مساء اليوم السبت إلى أن موقف القيادة الفلسطينية هو وجوب وقف العدوان الإسرائيلي على كل الأراضي الفلسطينية ومنع الانتهاكات ضد المواطنين والمقدسات الفلسطينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. 
وشدد على أن أمريكا لا تتحرك إلا لمصلحة إسرائيل، مبرهنًا على ذلك بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار وقف العدوان على غزة ثلاث مرات، وذلك عبر استخدام حق النقض "الفيتو"، علاوة على إمداده إسرائيل بكل أنواع السلاح.

محمود الهباش حل سياسي وقف العدوان الإسرائيلي