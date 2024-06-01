اقرأ غدًا في «البوابة».. ترحيب دولي بخطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 2 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
إحباط أول هجوم مخطط لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 واعتقال شاب شيشانى
وزير الداخلية الفرنسى يوضح تفاصيل خطة الهجوم الإرهابى.. ويُشيد بجهود المخابرات
ضرورة حل الدولتين..
السيسي: يجب تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيًا وأمنيًا
ترحيب دولى بخطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة
«بلينكن» يروج للخريطة الجديدة.. الاتحاد الأوروبى: واقعية.. و«جوتيريش»: فرصة
«حماس»: مستعدون للتعامل بإيجابية.. والموقف الأمريكى ناتج عن الصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى
تركيا ترفض مشاركة الناتو فى حرب أوكرانيا
فلسطين تحصل على حقوق إضافية فى «الصحة العالمية»
.. والدفاع المدنى: جباليا لا تصلح للحياة بعد تدمير الاحتلال بنيتها التحتية
وزير الدفاع الأمريكى يروج لعصر جديد من الأمن فى آسيا والمحيط الهادئ