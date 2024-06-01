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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. ترحيب دولي بخطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 2 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إحباط أول هجوم مخطط لدورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 واعتقال شاب شيشانى

وزير الداخلية الفرنسى يوضح تفاصيل خطة الهجوم الإرهابى.. ويُشيد بجهود المخابرات

ضرورة حل الدولتين.. 

السيسي: يجب تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيًا وأمنيًا

ترحيب دولى بخطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

«بلينكن» يروج للخريطة الجديدة.. الاتحاد الأوروبى: واقعية.. و«جوتيريش»: فرصة

«حماس»: مستعدون للتعامل بإيجابية.. والموقف الأمريكى ناتج عن الصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى

تركيا ترفض مشاركة الناتو فى حرب أوكرانيا

فلسطين تحصل على حقوق إضافية فى «الصحة العالمية»

.. والدفاع المدنى: جباليا لا تصلح للحياة بعد تدمير الاحتلال بنيتها التحتية

وزير الدفاع الأمريكى يروج لعصر جديد من الأمن فى آسيا والمحيط الهادئ

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البوابة السيسي الهجوم الإرهابي غزة وقف اطلاق النار فلسطين