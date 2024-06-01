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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مي محمود: برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد السيدات علي عرض منتجاتهن بالمتحف المصري

مي محمود مدير عام
مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة
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كشفت مي محمود، مديرعام تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أن برنامج تمكين المرأة اقتصاديا ساعد سيدات البحيرة والغربية والمنيا والأقصر، على عرض منتجاتهن بالمتحف المصري الكبير.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن البحيرة والغربية من محافظات الهجرة غير الشرعية بمصر، وتم اختيار هذه المحافظات لتوفير فرص عمل لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال تحسين الظروف الاقتصادية لهذه المناطق.

وأشارت إلى أن خط الصعيد به كما كبيرا من الحرف اليدوية، والتي منها «الغرزة السيوي»، موضحة أن هذه الحرف تعمل الدولة علي تطويرها وتنميتها من أجل رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأحد وسائل الهجرة غير الشرعية.

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