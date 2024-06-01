فجر "كريم" الملقب بـ سفاح التجمع والمتهم بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة، مفاجأة جديدة أمام جهات التحقيق التي تجري تحقيقاتها في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.

وشم عدد ضحاياه على جسده.. سفاح التجمع يفجر مفاجأة جديدة أمام جهات التحقيق

واستفسرت جهات التحقيق من سفاح التجمع عن أسباب وجود وشم على جسده، فأرجع 5 رسومات منها متواجدة على جسده إلى أنها تمثل أكثر 5 ضحايا تلذذ بتعذيبهن وممارسة الرذيلة معهن.

يشار إلى أن جهات التحقيق واجهت المتهم بقرابة 200 مقطع فيديو جرى تفريغهم من على 2 هاتف محمول وجهاز "لاب توب" و"فلاشة" وكاميرا تصوير فائقة الجودة، تتضمن مشاهد لـ سفاح التجمع أثناء تعذيب ضحاياه وممارسة السادية معهن أثناء العلاقة الجنسية وقتل بعضهن وممارسة الرذيلة مع أجسادهن عقب لفظ أنفاسهن الأخيرة.

كما شهدت التحقيقات تضارب أقوال المتهم بشأن عدة نقاط خاصة مصير عدد من ضحاياه وذلك بسبب أنه كان يتناول المواد المخدرة خلال تنفيذ جرائمه خاصة مادتي "كريستال ماس والآيس" مما يجعله لا يعلم عدد ضحاياه ومصير بعضهن.

كما ظهرت بمقاطع الفيديو أكثر من 11 فتاة جاري البحث والتحري حول مصيرهن سواء مازالوا على قيد الحياة أو قتلهم سفاح التجمع عقب ممارسة الرذيلة، خاصة وأنه اعترف أمام جهات التحقيق في بادئ الأمر أنه تخلص من أحدى ضحاياه ودفن جثتها على طريق الإسماعيلية ولكن بالتواصل مع أسرتها تبين أنها مازالت على قيد الحياة وتحمل منه سفاحا.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة على أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

ومن المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضي التجديد في يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يومًا.