استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص الإحتلال الإسرائيلي في أريحا

استشهد، مساء السبت، شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية.

وذكرت مصادر بالمخيم أن قوات الاحتلال اقتحمته وأطلقت النار على شابين، أثناء تواجدهما قرب المقبرة الغربية بالمخيم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهما، قبل اعتقالهما من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلن عن استشهاد أحد الشابين اللذين ما زالا محتجزين لدى قوات الإحتلال.