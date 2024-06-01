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الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تعلن انطلاق البرنامج التدريبي لـ 2455 معلمة وموجه رياض الأطفال

تدريب معلمي رياض
تدريب معلمي رياض الأطفال بالقاهرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق البرنامج التدريبي لمعلمات وموجهات رياض الأطفال فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٢٧، بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية.


يتم البرنامج التدريبي على مرحلتين 
المرحلة الأولى:
تشمل "استراتيجيات التدريس التفاعلية " 
فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/١ : ٢٠٢٤/٦/١٠
على مدار ثلاثة دورات تدريبية.

وتضم المرحلة الثانية  "التدريس القائم على اللعب"، فى الفترة من ٢٠٢٤/٦/١١ : ٢٠٢٤/٦/٢٧ على مدار ثلاثة دورات تدريبية.

وتستهدف المرحلتين تدريب ٢٤٥٥ معلمة وموجهة فى عدد (٢٩) قاعة تدريبية.


وأكد  وكيل أول الوزارة أيمن موسى،  أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

 

التربية والتعليم بالقاهرة انطلاق البرنامج التدريبي تعليم القاهرة رياض الأطفال